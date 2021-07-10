Экс-игрок «Анжи» считает, что выходки Черчесова терпели, пока был результат

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России по футболу, передает Euro-football.ru.

«Все к этому и шло. Фон вокруг главного тренера сборной в последнее время был, мягко говоря, не очень. Черчесов сам себе такой фон создавал. Когда результат был положительный, еще можно было как-то терпеть его выходки. После отрицательного результата никто уже не стал это делать», — сказал Лахиялов.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

На чемпионате Европы-2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову.