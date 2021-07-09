Макгрегор угрожал разбить нос журналисту во время пресс-конференции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на пресс-конференции перед боем с американцем Дастином Порье угрожал журналисту после одного из вопросов.

Вопрос от радиоведущего Джоша Коэна звучал так: «Вы одержали всего одну победу с тех пор, как Барак Обама был президентом. И вы победили человека, который проиграл шесть последних боев».

«Я спущусь вниз и размажу тебя! Заткнись! Я спущусь и разобью тебе нос, ты, маленькая крыса! Молчи там», — отреагировал Макгрегор.

Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе.

Первый бой между Макгрегором и Кормье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тысяч зрителей.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что у Макгрегора есть шансы победить Порье.