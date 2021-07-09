В Петербурге запретили допускать зрителей на спортивные мероприятия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов подписал постановление, в соответствии с которым доступ зрителей на массовые спортивные мероприятия в городе будет запрещен. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, большинство текущих ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, будет продлено до 16 августа.

Помимо этого, с 13 июля максимальная заполняемость зрительных залов в театрах, а также на концертах не может превышать 75%.

Отмечается, что специальное разрешение на проведение подобных мероприятий может выдать Роспотребнадзор, при условии, что максимальное число посетителей не будет превышать 1,5 тысяч человек.

Напомним, что в июне Петербург принял шесть матчей чемпионата Европы — 2020 и не стал отменять традиционный праздник для выпускников средних школ «Алые Паруса».

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна в России.