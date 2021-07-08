Рэпер L'One: сегодня праздник, Черчесов больше не тренер сборной

Российский исполнитель Леван Горозия (L'One) с позитивом отнесся к информации об отставке Станислава Черчесова с поста главного репера сборной России по футболу.

«Сегодня праздник. Черчесов больше не тренер сборной. Ура! Ура! Ура-а-а-а», — написал Горозия в своем Twitter.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) сообщил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин радостно отреагировал на увольнение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.