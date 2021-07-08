Украинский журналист: падение российского футбола продолжается, смена Черчесова не поможет

Украинский журналист Артем Франков высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста наставника сборной России по футболу. По мнению Франкова, проблема российского футбола заключается не в главном тренера сборной, а в отсутствии выбора квалифицированных игроков.

«Никакой тренер не сможет нарожать игроков. Насколько я понимаю, падение российского футбола еще продолжается. Домашний чемпионат мира стал счастливым исключением, там выжали из команды все, что могли. Обзавелись инфраструктурой, а теперь стал опять вплотную вопрос заваленного детского футбола и всего прочего. Я не вижу сейчас в России толкового выбора игроков и зажигающихся звездочек. После Головина кто настолько восхитил своим мастерством Россию, чтобы ему прочили успешную карьеру за границей? Поэтому я к Станиславу Саламовичу отношусь с уважением», — передает слова Франкова «Спорт-Экспресс».

Франков считает, что проблемы российского футбола заключаются в государственном финансировании клубов, а также в коррупции в детских школах.

Напомним, 8 июля РФС принял решение о прекращении сотрудничества со Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Под руководством Черчесова российская команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов призвал поблагодарить за проделанную работу отправленного в отставку с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова.