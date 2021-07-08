УЕФА завел дело после того, как Шмейхеля слепили лазером во время пенальти на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании.

Представители УЕФА открыли дело против англичан и расследуют инцидент с датским вратарем Каспером Шмейхелем, а также поведение болельщиков во время гимна Дании и использование ими пиротехники, информирует пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время исполнения пенальти Гарри Кейном в матче Англия — Дания.

Напомним, в дополнительное время капитан англичан не смог реализовать 11-метровый удар, однако после сейва Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.