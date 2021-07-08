Экс-генсек РФС заявил, что российский футбол не просто болен, а находится в коме

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о состоянии, в котором находится российский футбол.

«В нашем футболе начинать надо с изменений в руководстве, а не решать, кто будет следующим наставником национальной команды, или в очередной раз рассуждать о детском футболе.

Всегда можно найти тренера, который на определенном отрезке времени сможет добиться поставленных целей, но глобально это ничего не изменит. Надо признать, что наш футбол не просто болен, а находится в коматозном состоянии», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. Национальная команда проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также одержала победу в матче с Финляндией (1:0).

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович заявил, что если Россия хочет попасть на чемпионат мира — 2022, то нужно оставить Станислава Черчесова.