Гершкович заявил, что если Россия хочет попасть на ЧМ, то нужно оставить Черчесова

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович выразил мнение, что необходимо оставить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Многие выступают за отставку Черчесова. Но надо жить не только сегодняшним днем. 1 сентября играть против сборной Хорватии — фаворита группы. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Главный тренер знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого?

Кто возьмется менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат? Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье. Если на чемпионат мира, то нынешний тренерский штаб нужно оставить», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

Также член исполкома РФС добавил, что во многом поэтому технический комитет и был проведен в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие и не навредить.

На заседании технического комитета РФС работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. Национальная команда проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также одержала победу в матче с Финляндией (1:0).

Ранее Роман Широков заявил, что нет смысла приглашать в сборную Сергея Семака, леонида Слуцкого или Валерия Карпина.