Кучеров, Василевский и Сергачев повторили достижение Дацюка и Фетисова

Вратарь«Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «молнии» одержали победу над «Монреаль Канадиенс» — 4-1. Заключительная встреча завершилась со счетом 1:0.

После победы «Тампы» число российских хоккеистов, дважды выигравших Кубок Стэнли, возросло до десяти. Прежде этого добились Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Вячеслав Козлов, Олег Твердовский, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов и Вячеслав Фетисов.

Четыре российских хоккеиста смогли завоевать Кубок Стэнли по три раза. Ими стали Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ. В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли российский вратарь принял участие в 23 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражал 93,5% броска при коэффициенте полезности 1,99. Также он оформил пять шат-аутов.