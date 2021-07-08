Игру заработавшего скандальный пенальти Стерлинга назвали одной из величайших

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о победе команды в матче против Дании в 1/2 финала чемпионата Европы — 2020.

«Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны. Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», — написал Линекер в Twitter.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась в основное время со счетом 1:1.

На 102-й минуте дополнительного времени главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях. По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда.

Удар Харри Кейна с 11-метровой отметки отразил Каспер Шмейхель, однако на добивании первым у мяча оказался форвард сборной Англии, который отправил снаряд в сетку.

Ранее Стерлинг назвал «чистым» заработанный им спорный пенальти в матче с Данией.