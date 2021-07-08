В Госдуме отреагировали на допинг у российских гребцов перед Играми-2020

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о проваленном допинг-тесте у российских гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева.

Депутат назвал новость ужасной. Также он надеется, что факт сознательного приема спортсменами запрещенного вещества мельдоний не подтвердится.

«Следует провести расследование и дождаться вскрытия пробы Б. Если не найдутся весомые аргументы, спортсменам грозит четырехлетняя дисквалификация», — цитирует Свищева «Чемпионат.com».

О проваленном допинг-тесте стало известно 7 июля. В допинг-пробах Сорина и Моргачева, которые должны были выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, был обнаружен мельдоний. По словам гребцов, они не употребляли препарат намеренно. Из-за обнаруженного допинга оба спортсмена были исключены из заявки сборной России на Олимпиаду в японской стлице.

Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о положительном допинг-тесте Сорина и Моргачева.