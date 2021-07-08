Экс-тренер «Арсенала» раскритиковал арбитров за скандальный пенальти в ворота Дании

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил недовольство работой арбитров в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании.

В дополнительное время при счете 1:1 главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения форварда команды Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях.

«Это не пенальти! Не понимаю, почему VAR не попросил арбитра посмотреть повтор», — заявил Венгер в эфире beIN Sports.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда, а спустя девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

В дополнительное время капитан англичан Харри Кейн не смог реализовать скандальный 11-метровый, однако после сейва Каспера Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о спорном пенальти.