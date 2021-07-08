Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

В матче 1/2 финала Евро-2020, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли», родоначальники футбола в дополнительное время переиграли команду Дании со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прежде лучшим результатом англичан был выход в полуфинал чемпионатов Европы. В 1968 году они проиграли Югославии со счетом 0:1, а на домашнем Евро-1996 в серии пенальти уступили Германии — 1:1 (5:6).

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

В финале англичане встретятся со сборной Италии. Матч состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, комментирующий матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Дании и Англии, высказался о назначении пенальти в ворота Каспера Шмейхеля на 102-й минуте.