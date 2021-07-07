Хоккеист «Трактора» рассказал о погибшем вратаре Кивлиниексе

Нападающий «Трактора» Виталий Абрамов поделился мыслями после смерти своего друга Матисса Кивлиниекса.

«Сперва прочитал о случившемся в интернете, а затем уже начал созваниваться с нашими общими друзьями. Я испытал огромный шок. Матисс всегда был спокойным и рассудительным. Никогда не лез на рожон. До сих пор не могу прийти в себя и говорить о нем в прошедшем», — передает слова Абрамова «Спорт-Экспресс».

Виталий рассказал, что вместе с Матиссом он играл в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса», а до этого хоккеисты пересекались в летних лагерях. Абрамов отметил, что Матисс хорошо говорил на русском и они сразу подружились, а в Кливленде жили вместе. Друзья часто играли в теннис и в плейстейшн.

«В его лице хоккейный мир потерял очень хорошо человека. Матисс всегда приходил на тренировки с улыбкой. Его отношение к работе может быть примером для многих. Например, за питанием он следил на высочайшем уровне. Высчитывал калории, не позволял себе лишнего. Настоящий профессионал. У него были хорошие перспективы в НХЛ. Хотелось бы выразить соболезнования всей его семье и близким людям», — сказал Абрамов.

Напомним, голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлиниекс умер в возрасте 24 лет. Причина смерти — травма головы в результате падения.

Ранее болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» почтили память вратаря команды Матисса Кивлиниекса.