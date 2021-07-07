Нигматуллин — о возможном приходе Лёва в сборную России: Черчесова еще никто не увольнял

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном назначении Йохима Лёва на пост тренера сборной России, передает «Матч ТВ».

«Не очень корректно об этом говорить: Черчесова еще никто не увольнял. Если же предположить приход Лева чисто гипотетически, то кандидатура, конечно, серьезная. Это успешный тренер. Ранее он добивался прекрасных результатов со сборной Германии. Но не на этом Евро», — сказал Нигматуллин.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Основными кандидатами на пост главного тренера сборной России являются иностранные специалисты Йоахим Лёв, Доменико Тедеско, Владимир Петкович и Андре Виллаш-Боаш.

Ранее тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о потенциальных преемниках Станислава Черчесова в национальной команде.