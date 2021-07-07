Боец ММА Шлеменко заявил, что в России слово «депутат» стало ругательным

Российский боец смешанного стиля (ММА) рассказал о своем отношении к политике. Он, в частности, высказался о том, что многие обращаются к нему с просьбами заняться политической деятельностью. Шлеменко подчеркнул, что на данный момент таких планов не имеет.

«Смотрите. У нас слово «депутат» уже ругательным стало. А что такое депутат? Это человек, которого люди выбрали представителем своих интересов. Сейчас есть выборы по одномандатным округам. Так не отсиживайтесь по домам, а поддерживайте там людей, которым верите! Не себя имею в виду, я свою кандидатуру никуда не выдвигаю, у меня еще хватает незаконченных дел в спорте», — сказал Шлеменко в интервью «Газете.Ru».

Александр Шлеменко известен призывами к здоровому образу жизни и к борьбе с алкоголизмом. Он выразил недоумение тем, что представители властных структур игнорируют эту проблему.

«Я не понимаю, почему наша элита, более уважаемые люди в различных профессиях, люди, располагающие ресурсами, молчат? Им все равно? Они не видят, что люди рядом с ними выбирают дешевое, фальшивое счастье — алкоголь? А я это вижу каждый день — и я об этом говорю. И получаю комментарии: а ты выскажись лучше о другом! Но, ребят, я говорю о том, что меня действительно тревожит. И я последовательно создаю альтернативу. Мы привлекли инвестиции и уже сделали девять спортплощадок в Омске. В этом году планируем открыть еще три. Это, по сути, полноценные спортивные залы под открытым небом! Все бесплатно — только занимайтесь, не травите себя!» — заявил боец.

Ранее Шлеменко объяснил, почему критически относится к популярности рэпера Моргенштерна.