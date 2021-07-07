Экс-игрок сборной Аргентины заявил, что как следует ударил бы Неймара

Экс-футболист сборной Аргентины Оскар Руджери жестко высказался о манере игры форварда национальной команды Бразилии Неймара в матчах Кубка Америки — 2021.

«Неймар не имеет каких-либо кодексов поведения на поле. При счете 4:0 в матче с Перу делает финт, тащит мяч в одну сторону, тащит в другую. Это правда, что Неймар выделяется, он не Месси, но это отличается. Перуанцы уже уничтожены, но он продолжал играть со своими соперниками. Так как его трудно остановить, я, если бы мог, как следует ударил бы его», — приводит слова Руджери ESPN.

Сборная Бразилии сыграет в финале турнира с Аргентиной, победившей в полуфинале колумбийцев в серии пенальти. Финал пройдет 11 июля на стадионе «Маракана - Марио Филью» в бразильском Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит 3.00 мск.

Кубок Америки — 2021. 1/2 финала.

Аргентина — Колумбия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Лаутаро Мартинес (7); 1:1 — Луис Диас (61).

Ранее сообщалось, что Бразилия вышла в финал Кубка Америки — 2021.