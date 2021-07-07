Баринов заявил, что в сборную России нельзя приглашать иностранца

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался о ситуации вокруг поста главного тренера сборной России по футболу.

«Нашей сборной поможет только смена руководства. Они обращаются к Семаку, Слуцкому, Карпину, а те думают: «Из кого собирать-то»? Кто сейчас на это согласится, когда сборная в разобранном состоянии?

Нужен отечественный наставник. У нас много хороших тренеров: Семин, например, в сборной не проиграл ни одного матча, но вы думаете, он пойдет? Есть только один наставник, который бы на это согласился — Бышовец. Он всегда на все согласен. Но с ним сложно работать.

Я бы оставил Черчесова, хотя претензий к нему больше всех. За полтора месяца невозможно собрать новую команду. Да и игроков после такого позора будет трудно заставить поверить в себя и создать атмосферу. У нас особый футбол, нельзя нам приглашать иностранца, он не понимает нашей специфики», — цитирует Баринова Telesport.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Основными кандидатами на пост главного тренера сборной России являются иностранные специалисты Йоахим Лёв, Доменико Тедеско, Владимир Петкович и Андре Виллаш-Боаш.

Ранее сообщалось, что немецкий журналист Флориан Богнер не представляет Йоахима Лёва путешествующим по России в поисках игроков.