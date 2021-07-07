«Спартак» опроверг слова Федуна об отсутствии выплат с трансфера Миранчука

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук
Global Look Press

Московский «Спартак» получает от «Аталанты» солидарные выплаты за участие в подготовке хавбека Алексея Миранчука, перешедшего в итальянскую команду из московского «Локомотива» в 2020 году. Об этом информирует ТАСС.

«Итальянский клуб платит академии. Выплаты разбиты на пять платежей, два уже выплачены», — заявили агентству в клубе.

Накануне владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что «Спартак» до сих пор ничего не получил с трансфера Миранчука в «Аталанту», хотя участвовал в его подготовке.

Напомним, что до перехода в стан «железнодорожников» Алексей вместе с братом Антоном занимались в академии «Спартака».

Ранее первый тренер футболистов сборной России Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков рассказал, что не получил солидарных выплат после трансфера Алексея из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».