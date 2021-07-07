Экс-мэр Риги Ушаков: после замены флага Белоруссии на ЧМ с Латвией никто больше не свяжется

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков поделился мнением об инциденте с заменой флага Белоруссии на бело-красно-белый во время хоккейного чемпионата мира — 2021.

«В Европе было много городов, подготовленных к проведению турнира значительно лучше. Но удалось сохранить ЧМ в Риге только благодаря хорошему отношению к городу со стороны Международной хоккейной федерации.

И в этой ситуации мэр города, который вместе с министром иностранных дел лично обещал, что не будет никаких политических демаршей, через несколько месяцев обманывает всех и устраивает детское шоу с заменой флага.

Спорт должен быть свободен от политики. Теперь Рига в ближайшие годы вряд ли получит какие-либо международные соревнования.

С нами никто никогда не свяжется, ведь после Белоруссии будут и другие страны, с которыми будут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться. Бегать по Риге и менять флаги во время международных соревнований в целом не очень хороший стиль для мэра», – цитирует Ушакова БЕЛТА.

Напомним, 24 мая Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаги России и Белоруссии, которые находились на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага Белоруссии был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее сообщалось, что мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию из-за снятия российского флага на ЧМ по хоккею.