Сборная Италия победила Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро

Сборная Италии обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти в рамках полуфинала чемпионата Европы — 2020. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1 (4:2 пен.).

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине счет в матче открыл итальянский нападающий Федерико Кьеза. За десять минут до конца основного времени форвард сборной Испании Альваро Мората сравнял счет.

В своей группе сборная Италии заняла первое место, набрав девять очков. Итальянцы обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала сборная Италии в дополнительное время одержала победу над Австрией (2:1). В полуфинале была повержена сборная Бельгии (2:1).

Сборная Испании вышла из группы со второго места, обыграв Словакию (5:0) и дважды сыграв вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 испанцы одолели Хорватию в дополнительное время (5:3), а в 1/4 в серии пенальти обыграли сборную Швейцарии (1:1, 3:1 пен.).

В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80

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