Дисквалифицированный на четыре года легкоатлет Лысенко пообещал вернуться в спорт

Чемпион мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко заявил, что продолжит карьеру после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я пока никак не могу комментировать решение CAS (Спортивного арбитражного суда) о моей дисквалификации, так как еще не получал никаких документов. Но могу сказать определенно, что после окончании срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать», — цитирует Лысенко ТАСС.

Расследование в отношении спортсмена началось в августе 2018 после того, как Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, а затем предоставил поддельные документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств.

В ноябре 2019 года Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил нескольких членов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в том числе экс-главу организации Дмитрия Шляхтина, в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов.

После инцидента Шляхтин подал в отставку. В феврале 2021 года он, бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян были дисквалифицированы на четыре года.

Ранее CAS объявил о дисквалификации российского спортсмена на четыре года за пропуск трех допинг-тестов и подделку документов.