В штате РФС появится иностранный координатор по развитию футбола

У Российского футбольного союза (РФС) в штате появится координатор по развитию футбола, на которого будут возложены обширные функции.

«РБ Спорт» сообщает, что это будет специалист из-за границы.

Изменения в кадровой структуре потребовались после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020, после которого до сих пор неизвестна судьба главного тренера команды Станислава Черчесова.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович является один из кандидатов на замену Станиславу Черчесову в национальной команде.