Экс-наставник сборной Германии Лёв может сменить Черчесова в национальной команде

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может сменить Станислава Черчесова в национальной команде России, информирует «Чемпионат.com».

Лёв — один из трех иностранных кандидатов, которые входят в шорт-лист потенциальных тренеров сборной России.

Сборная Германии под руководством Лёва вылетела на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 после поражения от англичан (0:2).

Нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) не договорился ни с одним из трех тренеров-россиян, которые работают в Российской премьер-лиге (РПЛ).