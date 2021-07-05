Гладилин оценил шансы всех полуфиналистов Евро-2020 на выход в финал

Среди команд, которые дошли до полуфинала Евро-2020, нет явного фаворита, и в обеих парах шансы соперников на выход в финал приблизительно равны. Такое мнение выразил известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин.

«Небольшое преимущество есть у двух команд: в одной паре — у Италии, в другой — у Англии. Но это очень маленькие шансы, просто эти команды более опытные и более сыгранные. А так, шансы примерно равны. Команды, которые дошли до полуфинала, показывают хороший, эмоциональный и зрелищный футбол. Потому что подбор футболистов примерно у них одинаковый, нет очень ярких звезд, которые бы могли что-то индивидуально решить. Команды хорошо сбалансированы и хорошо подготовлены, все четыре сборные. Италия и Англия имеют небольшой перевес по опыту», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что Дания и Англия показывают футбол, который от них не привыкли видеть: датчане на турнире сверхрезультативны, англичане же, напротив крайне дисциплинированны в обороне и до сих пор не пропустили ни одного мяча. По мнению Гладилина, в очном противостоянии оба соперника будут действовать осторожно.

«Думаю, что в паре Дания — Англия игра будет только на результат. Агрессивного и активного футбола ждать не стоит, потому что нет уверенности ни у одной команды, что она сильнее. Будет игра очень аккуратная, внимательная, они будут стараться не ошибаться. Кто будет аккуратнее в обороне и использует свои шансы в атаке, тот и победит. Ну и плюс удача, конечно», — заключил специалист.

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