В Госдуме отреагировали на включение Губерниева в «черный список» на Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении министерства культуры Украины включить комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

«Для меня это веселая новость. Считаю, что Губерниев никому угроз не представляет. Если только звездам нашего шоу-бизнеса, и то в кавычках. Если комментаторов включают в такой список, то это смешно и обидно. Чем так Губерниев им насолил? Может, мы чего-то не знаем. Это злость и беспомощность», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины. Туда включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, известную как Валерия, Юлию Чичерину и других исполнителей. В настоящий момент в «черном списке» числится 204 человека.

Помимо Губерниева, в перечень попали актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил запретить Губерниева на территории России.