Губерниев попал в список угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, сообщается на официальном сайте украинского Минкульта.

Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины. Туда включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, известную как Валерия, Юлию Чичерину и других исполнителей. В настоящий момент в «черном списке» числится 204 человека.

Ранее Губерниев высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020. В своем Telegram-канале комментатор отметил, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и защитник Александр Зинченко общаются с журналистами на русском языке.

«Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал спортивный журналист.