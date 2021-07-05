Бойцу MMA Тарасову грозит до трех лет тюрьмы за драку на вокзале в Петербурге

Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) и блогеру Артему Тарасову грозит до трех лет тюремного заключения за потасовку, устроенную на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, передает «РЕН ТВ».

Как заявила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова, в отношении спортсмена заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу в текущем году. Максимальная санкция для данной статьи предусматривает лишение свободы до трех лет», — сказала представитель ведомства.

Тарасов вместе со своим другом Никитой Солониным были задержаны на Московском вокзале в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. По информации СМИ, боец и его приятель, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили конфликт с вице-президентом одного из российских банков Андреем Сорокиным во время движения поезда «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Прибыв на вокзал, один из них ударил Сорокина по лицу.

Ранее полиция сделала заявление по задержанию блогера.