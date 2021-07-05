Николич про сборную России: каждый эксперт говорит, что хочет и учит, что надо делать

Главный тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич высказался об отношении со стороны общественности к сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри. Имею ввиду и сборную, и вообще.

Национальную команду России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать. Я не против критики — это часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как мне бы задали вопрос сегодня, как в стране увеличить урожай яблок. Мне для начала пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии.

Нужен серьезный подход, изучение вопроса. А критика, да, это часть нашей работы — кто не может ее выдержать, не должен работать в этой области», — цитирует специалиста «СЭ».

По итогам группового этапа Евро сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее Марко Николич поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).