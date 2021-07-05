Смолов задал вопрос Гильерме о том, что он скажет Черчесову

Форвард московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов спародировал журналистов на сборе столичного клуба в австрийском Бад-Вальтерсдорфе, сообщает «Матч ТВ».

Во время съемки сюжета о сборах красно-зеленых операторы запечатлели следующий диалог с участием нападающего и голкипера команды:

«Гильерме, а что вы скажете Станиславу Саламовичу?» — спросил Смолов.

«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошел?» — ответил Гильерме.

Оба футболиста не попали в итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему Федора Смолова не вызвали в сборную России.