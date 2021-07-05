IBU запретил биатлонисте Павловой надевать винтовку особым способом

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение запретить российской биатлонисте Евгении Павловой (Буртасовой) надевать винтовку особым способом: перед тем как закинуть ее на спину, Павлова поворачивала винтовку вокруг оси.

4 июля биатлонистка опубликовала в сториз Instagram видео, на котором надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом. Пост она подписала: «Попрощаемся. Такого больше не увидим».

«В ходе последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что нельзя так закидывать винтовку. Иначе последует дисквалификация. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил. На протяжении уже двух месяцев переучиваюсь надевать винтовку», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Павлова — двукратная чемпионка Европы, победительница этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.

Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенес заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален является частью политического проекта Китая.