IBU запретил биатлонисте Павловой надевать винтовку особым способом

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Биатлонистка Евгения Павлова Биатлонистка Евгения Павлова
Биатлонистка Евгения Павлова
РИА Новости

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение запретить российской биатлонисте Евгении Павловой (Буртасовой) надевать винтовку особым способом: перед тем как закинуть ее на спину, Павлова поворачивала винтовку вокруг оси.

4 июля биатлонистка опубликовала в сториз Instagram видео, на котором надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом. Пост она подписала: «Попрощаемся. Такого больше не увидим».

«В ходе последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что нельзя так закидывать винтовку. Иначе последует дисквалификация. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил. На протяжении уже двух месяцев переучиваюсь надевать винтовку», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Павлова — двукратная чемпионка Европы, победительница этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.

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