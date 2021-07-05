Экс-игрок сборной СССР заявил, что Украина проиграла Англии еще до начала матча

Известный советский футболист и украинский тренер Александр Заваров поделился мнением о разгромном поражении сборной Украины от Англии (0:4) в матче 1/4 финала на чемпионате Европы — 2020.

«Наша сборная не смогла оказать англичанам реальное сопротивление. Пропустив быстрый гол, она, по сути, закончила игру, позволив сопернику все контролировать.

Ощущение, что психологически Украина проиграла матч до его начала. Отсутствовали настрой и самоотдача, благодаря которым прошли Швецию. В результате Англия, не выдумывая ничего лишнего, вполсилы отыграла первый тайм, а потом быстро забила еще три гола и решила исход», — приводит слова специалиста «Известия».

На группой стадии украинцы проиграли Нидерландам (2:3), Австрии (0:1), а также победили Северную Македонию (2:1). В первом матче плей-офф Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Ранее ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Андрей Бедняков потроллил критиков сборной Украины на Евро.