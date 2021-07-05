Экс-игрок сборной Украины назвал комичными действия Шевченко в конце игры с Англией

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об эпизоде, в котором главный тренер украинцев Андрей Шевченко не успел провести тройную замену в конце четвертьфинальной встречи с Англией на чемпионате Европы — 2020.

«Откровенно говоря, конечно же, после 50-й минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тымчика, Судакова. И ничего страшного бы не было, если мы пропустили еще три гола. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89-й минуте», — написал бывший футболист в Twitter.

Напомним, сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, уступив Англии со счетом 0:4. Шевченко возглавляет украинскую команду с 2016 года.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Андрей Бедняков потроллил критиков сборной Украины на Евро.