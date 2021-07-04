Карасев назначен резервным арбитром на матч Евро-2020 Италия — Испания

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев назначен резервным судьей на матч Евро-2020 Италия — Испания, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Обслуживать встречу будет бригада во главе с Феликсом Брыхом. Ассистентами станут его соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп.

Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Карасев получил назначение на матч Евро Чехия — Дания.