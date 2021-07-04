Онопко объяснил причину поражения Украины в матче с Англией

Бывший игрок сборной России по футболу Виктор Онопко объяснил причину поражения Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Считаю, быстрый гол повлиял на игру. Затем у Украины были моменты, но не такие явные. Второй гол, который был забит в начале второго тайма, тоже сильно повлиял на игру. В целом понятно, что фаворитом была сборная Англии — Украина играла очень глубоко в обороне, пытались выбегать», — передает слова Онопко «Чемпионат.com».

В полуфинале Англия сыграет с Данией. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко обратился к болельщикам после разгрома от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.