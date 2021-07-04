Зинченко обратился к болельщикам Украины после разгрома от Англии

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко обратился к болельщикам после разгрома от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина», — написал Зинченко в Instagram.

Напомним, украинцы уступили англичанам со счетом 0:4. В полуфинале Англия сыграет с Данией. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией.