Экс-игрок «Спартака» восхитился Магуайром, не вставшим на колено перед матчем с Украиной
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал поведение игрока сборной Англии Гарри Магуайра, который не преклонил колено перед матчем Евро-2020 против сборной Украины.
«Мое восхищение и уважение Гарри. Нельзя никого дискриминировать и унижать по любому признаку, но и самому унижаться нельзя. Буду болеть за Магуайра персонально», — написал Мор в Twitter.
Украинцы проиграли англичанам со счетом 0:4. В полуфинале Англия сыграет против Дании. Встреча состоится 7 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.
Украина — Англия – 0:4
Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).
Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался о попадании украинской команды в 1/4 финала Евро-2020.