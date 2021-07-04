Легенда сборной Украины Ребров доволен выступлением команды на Евро-2020

Экс-игрок сборной Украины по футболу Сергей Ребров поделился эмоциями от игры сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, в 1/4 финала подопечные Андрея Шевченко уступили англичанам со счетом 0:4.

«Выход в восьмерку лучших сборных Европы — это огромный успех. Нужно только поблагодарить тренерский штаб, футболистов, всю команду за такое достижение. Последняя игра, точнее ее результат, может, и смазал какие-то впечатления, но я уже сказал — сборная Англии очень сильна», — передает слова Реброва сайт «Команда №1».

В 1/2 финала Англия сыграет против национальной команды Дании. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.