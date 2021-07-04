Украинский защитник Забарный считает, что Украина провела хороший матч с Англией

Защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.

Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 0:4.

«Знали, что будет сложный матч. К этому готовились. Может, где-то нехватка концентрации на первых минутах. Нам забили в начале первого и второго таймов. Это дало знать о себе. Англия — хорошая команда. мы хорошо провели игру, хоть и пропустили столько», — передает слова Забарного Tribuna.

В матче 1/2 финала Англия сыграет с Данией. Встреча пройдет 7 июля.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера сборной Украины.