Украинский журналист — о вылете сборной с Евро: слово «позор» тут применять нельзя

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, подопечные Андрея Шевченко уступили в 1/4 финала турнира сборной Англии (0:4).

«Слово «позор» тут применять нельзя. Но и слово «триумф» — тоже, конечно, не подходит для оценки выступления сборной Украины на этом турнире. Я вас очень прошу не использовать эти два понятия. Все-таки счет 0:4 абсолютно не располагает к песням о подвиге», — сказал Франков.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера сборной Украины.