Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Останусь ли я на своем посту? Сперва мы вернемся на Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит. Я доволен тем, как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу», — передает слова Шевченко сайт киевского «Динамо».

Шевченко занимает свой пост с 2016 года.

Англия в полуфинале встретится со сборной Дании на домашнем стадионе «Уэмбли». Встреча пройдет 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко выразил слова поддержки сборной Украины после проигранного четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии (0:4).