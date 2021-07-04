Защитник сборной Украины назвал причину разгромного поражения от Англии

Защитник сборной Украины по футболу Виталий Миколенко назвал причину разгромного поражения от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020, передает ua.tribuna.com.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Всегда сложно отыгрываться после 0:2. Когда пропускаешь на первых минутах первого тайма и сразу после начала второго тайма. Психологически очень сложно. Играя против такой команды, как Англия, один мяч сложно отыграть, а два — на грани фантастики. Это нас немного надломило», — сказал Миколенко.

Англия в полуфинале встретится со сборной Дании на домашнем стадионе «Уэмбли». Встреча пройдет 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко выразил слова поддержки сборной Украины после проигранного четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии.