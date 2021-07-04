Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки — 2021

Определились все полуфиналисты Кубка Америки — 2021. Бразилия сыграет с Перу, а Аргентина проведет встречу с Колумбией.

6 июля, вторник 02.00 (мск). Бразилия — Перу.

7 июля, среда 04.00 (мск). Аргентина — Колумбия.

Матчи пройдут в Бразилии. Аргентинцы сыграют со сборной Колумбии на «Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи», а Бразилия встретится с Перу на «Олимпико Нилтон Сантос».

В четвертьфиналах сборная Перу обыграла Парагвай (4:3), Бразилия одержала победу над Чили (1:0), Колумбия сыграла в нулевую ничью с Уругваем, но победила в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.), а сборная Аргентины разгромила Эквадор (3:0).

Лучшим бомбардиром турнира является Лионель Месси, который за пять матчей забил четыре гола. Действующим чемпионом Кубка Америки является сборная Бразилии, которая уже имеет в своем активе девять завоеванных южноамериканских титулов.

Турнир начался 13 июня. Финальная встреча пройдет 10 июля.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после победы над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки — 2021.