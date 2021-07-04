Месси осталось забить один гол для повторения рекорда Пеле

Лионель Месси в четвертьфинальном матче Кубка Америки против сборной Эквадора забил свой 76-й мяч в форме Аргентины. Таким образом, ему осталось забить один мяч для повторения рекорда по голам за южноамериканскую сборную, который принадлежит Пеле (77 голов). Об этом сообщает Opta в своем твиттере.

Месси сыграл 149 матчей за сборную Аргентины, в котором он забил 77 голов и сделал 51 результативный пас. Отметим, что для достижении отметки в 77 мячей Пеле потребовался 91 матч.

На Кубке Америки — 2021 Месси забил уже четыре гола и является лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Аргентины в полуфинале встретится с Колумбией. Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и Перу.

Аргентина заняла первое место в группе A, набрав десять очков. Аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1), а также обыграли Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливию (4:1).

Ранее стало известно, что Месси обошел Роналду по голам со штрафных ударов.