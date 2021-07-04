Миколенко заявил, что третий гол англичан добил сборную Украины

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался после проигранного четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии (0:4). Футболист считает, что Англия была одним из самых сильных соперников Украины на Евро, но слабых на этом турнире и не бывает. По его мнению, счет матча крупный, потому что англичане реализовали все моменты, которые у них были. Также защитник заявил, что украинец Руслан Малиновский пропустил четвертьфинальную игру из-за боли в приводящей мышце.

«Не хотел бы говорить по горячим следам о нашем выступлении на Евро. Моя задача - выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я не сыграл. Два гола во втором тайме с Англией? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно отыгрывать, а два - на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил», цитирует Миколенко «Динамомания».

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил слова поддержки сборной Украины после проигранного четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии.