Определились все полуфиналисты Евро-2020

Определились все полуфинальные пары чемпионата Европы по футболу — 2020. Итальянская команда сыграет с Испанией, а сборная Англии проведет встречу с Данией. Все матчи пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли»

6 июля, вторник 22.00 (мск). Италия — Испания.

7 июля, среда 22.00 (мск). Англия — Дания.

Финальная встреча состоится 11 июля в 22:00 (мск) также на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что в четвертьфиналах Итальянцы победили сборную Бельгии (2:1), Испанцы одолели швейцарскую команду в серии пенальти (1:1, 3:1), англичане разгромили сборную Украины (4:0), а сборная Дании обыграла чешскую команду (2:1).

Чемпионат Европы начался 11 июня матчем Италия — Турция (3:0) на стадионе в Риме. Европейское первенство проходит в 11 городах. Турнир должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен на один год из-за коронавируса. Действующий турнир проходит с ограничениями по количеству болельщиков на трибунах.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Украины (4:0).