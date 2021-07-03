Сборная Англии разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии победила Украину со счетом 4:0 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2020 на Олимпийском стадионе в Риме.

Голы у победителей забили Гарри Кейн (дважды), Гарри Магуайр, Джордан Хендерсон.

Стали известны все пары полуфинальных матчей Евро. 6 июля на лондонском «Уэмбли» за выход в финал померятся силами сборные Италии и Испании. В другом матче 1/2 финала 7 июля на том же стадионе датчане сыграют с Англией.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). В 1/8 Украина а дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро.