Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб после падения с балкона

Экс-игрок национальной команды России по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб после падения с балкона, информирует ТАСС.

«В 17:15 на улице Михайловская, дом 20 с балкона на 15-м этаже на козырек первого подъезда в жилом доме упал мужчина, от полученных травм он умер. По предварительным данным, погибшим оказался спортсмен Георгий Сомхишвили», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Сомхишвили был защитником мини-футбольного клуба «КПРФ». Профессиональную карьеру он начал в 2002 году в составе ЦСКА. Выступал за армейцев на протяжении восьми лет. После этого в 2010 году перешел в «Газпром-Югру». В составе национальной команды по мини-футболу он провел два матча в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет скончался тренер по спортивной гимнастике Олег Остапенко.

Остапенко являлся тренером двукратных олимпийских чемпионок Татьяны Лысенко (1992) и Лилии Подкопаевой (1996). Кроме национальной команды России он тренировал команды Белоруссии, Бразилии и Украины.