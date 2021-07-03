У датских болельщиков отобрали радужный флаг в Баку

Служба безопасности стадиона в азербайджанской столице конфисковала радужный флаг у двух болельщиков сборной Дании перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы — 2020 с Чехией, информирует Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование разноцветных баннеров на рекламных щитах на матчах 1/4 финала в Баку и Санкт-Петербурге.

Сборная Дании победила Чехию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро. У победителей забитыми мячами отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг, у чешской команды гол на счету Патрика Шика.

Датчане в полуфинале встретятся с победителем пары Украина – Англия. Встреча 1/2 финала состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Начало встречи в 22.00 мск.

Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. ¼ финала.

Чехия – Дания – 1:2

Голы: 0:1 — Томас Дилейни (5), 0:2 — Каспер Дольберг (42), 1:2 — Патрика Шика (49).