Канделаки ответила на критику члена совета директоров «Спартака» в адрес канала

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Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки
Матч ТВ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова члена совета директоров московского «Спартака» Кирилла Клейменова о том, что на «Матч ТВ» говорят «жаль», когда красно-белые забивают.

«Кирилл, дорогой, столько лет знакомы, ну хотя бы спросил меня лично.

Но, раз приходится через медиа общаться, отвечу тебе, как члену Совета директоров ФК «Спартак»: посмотри внимательно фрагменты матчей твоей любимой команды по ссылке.

И вообще желаю тебе почаще смотреть матчи «Спартака» на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Ничто так не развеивает заблуждения, как непосредственный опыт просмотра игр», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Как отмечается на официальном сайте красно-белых, новый член совета директоров «Спартака» будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

Клейменов является заместителем генерального директора «Первого канала».

Ранее сообщалось, что Кирилл Клейменов раскритиковал комментаторов «Матч ТВ».